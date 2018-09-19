وفد "الدفاع" يزور معرض أفريقيا للدفاع والطيران في بريتوريا

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع والوفد المرافق له فعاليات افتتاح معرض أفريقيا للدفاع والطيران 2018 المقام في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 19 – 23 سبتمبر الجاري، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من معالي مابيسا ناكولا وزيرة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جنوب أفريقيا.

وقام معاليه بجولة في المعرض، شملت عدداً من الأجنحة ومنصات عرض الشركات المتخصصة في مجال الطيران والصناعات الدفاعية، اطلع خلالها على أحدث المعدات والأجهزة وآخر ما توصلت إليه تقنيات الطيران على مستوى العالم، مبدياً إعجابه بما شاهده من معروضات للشركات من مختلف المعدات المتطورة والأجهزة الحديثة في مجال الطيران والصناعات الدفاعية.

كما أشاد بحسن تنظيم المعرض والمشاركة الواسعة لكبريات الشركات المتخصصة في مجال الطيران والدفاع.