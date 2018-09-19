"الهلال الإماراتي" يُغيث أهالي منطقة معيان بحضرموت

الشارقة 24 – وام:

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعمالها الإغاثية والإنسانية في حضرموت بتقديم مزيد من المساعدات الغذائية، وذلك في سياق جهود وحرص دولة الإمارات على تخفيف وطأة معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الظروف التي يمر بها.

وقام فريق الهيئة اليوم بتوزيع 300 سلة غذائية على 1500 فرد من أسر منطقة معيان وضواحيها بمديرية الشحر في حضرموت، والتي لا تقوى على توفير قوت يومها نتيجة انقطاع سبل الكسب والعيش بسبب تفاقم الاوضاع المعيشية.

وسادت حالة من الفرحة بين الأهالي ولم تفارق الابتسامة وجوه أفرادها عقب تسلمهم المواد الاغاثية من فريق الهلال الأحمر الإماراتي، رغم ما تحمله قلوبهم من أحزان وهموم، بسبب أوضاعهم التي يعيشونها جراء جرائم وممارسات ميليشيات الحوثي الايرانية بحقهم، وأشادوا بدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً ووقفتها الأخوية إلى جانبهم وجهودها المتواصلة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء الشعب اليمني.

وقال محمد عبيد الشامسي، ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، إن توزيع المساعدات الغذائية يأتي في إطار الحرص على رفع المعاناة وتطبيع الحياة للأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي يمر بها اليمن الشقيق، وذلك عبر توفير متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية.

وأكد أن هذه الحملة تهدف إلى سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها تلك الأسر والتي تسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اتساعها، مشيراً إلى أن هذه المساعدات ستخفف إلى حد كبير من معاناة الأهالي.