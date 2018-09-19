حمدان بن زايد يغادر رومانيا بعد زيارة رسمية

الشارقة 24 – وام:

غادر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بوخارست، يوم الأربعاء، بعد زيارة رسمية لجمهورية رومانيا استغرقت يومين، التقى خلالها كلاوس يوهانس رئيس جمهورية رومانيا، وفيوريكا دانشيلا رئيسة الوزراء.

وكان في وداع سموه بالمطار، الدكتورة مونيكا دورينا غورغيتا وزيرة الدولة للشؤون الدولية في وزارة الشؤون الخارجية الرومانية، والدكتور كالين فابيانو رئيس دائرة المراسم في وزارة الشؤون الخارجية الرومانية، وسعادة الدكتور أحمد عبد الله المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا وعدد من أعضاء السفارة .