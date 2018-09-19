ضاحي خلفان يشارك في حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية

الشارقة 24 – وام:





شارك معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والوفد المرافق له، في حفل تخريج طلبة الدورة التأهيلية السابعة والأربعين للضباط الجامعيين، وطلبة الدفعة الرابعة من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، الذي أقيم تحت رعاية وحضور الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إستاد الأمير نايف بمقر كلية الملك فهد الأمنية بالرياض.

وأشاد معاليه، بعد عودته للدولة، بالمستوى الرفيع الذي ظهر به الخريجون ومهارات التدريب التي كانوا عليها، ما يدعونا إلى الفخر بها كرجال أمن خليجيين، كما أشاد معاليه بمستوى تنظيم حفل التخريج وبالقائمين عليه.

وضم الوفد إلى جانب معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، والرائد عبد الله عتيق بورقيبة، وسلطان المزروعي.

يذكر أن حفل هذا العام، يوافق ذكرى مرور خمسة وثمانين عاماً على تأسيس كلية الملك فهد الأمنية.