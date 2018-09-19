سفير الدولة يبحث تعزيز التعاون مع كازاخستان

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، دارخان كاليتايف وزير التنمية المجتمعية بكازاخستان، حيث رحب بسعادة السفير، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وبحث الجانبان، أوجه التعاون بين البلدين والفعاليات الرئيسية التي يستضيفها البلدان في الفترة المقبلة، كالدورة السادسة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية التي ستعقد في شهر أكتوبر المقبل، في أستانا، والقمة العالمية للتسامح التي ستعقد في دبي، والتي تعد الأولى من نوعها، لتعزيز التنوع والتعددية من خلال الابتكار.

وأكد سعادة سفير الدولة، أن نموذج دولة الإمارات الناجح في مجال التسامح، يعود إلى الرؤية الرشيدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.