سفير الدولة يلتقي وزير خارجيتها

جورجيا تؤكد متانة ورسوخ علاقاتها مع الإمارات

  • الأربعاء 19, سبتمبر 2018 في 7:27 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
أكد دفيد زالكالياني وزير الخارجية الجورجي، خلال لقائه، سعادة سفير الدولة لدى تبليسي عيسى عبد الله الباشه النعيمي، متانة ورسوخ العلاقات الثنائية بين البلدين.
الشارقة 24 – وام:
 
التقى سعادة السفير عيسى عبد الله الباشه النعيمي سفير الدولة، دفيد زالكالياني وزير الخارجية الجورجي، وذلك بمناسبة تولي السفير مهامه .
 
ونقل سعادة السفير، تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لوزير الخارجية الجورجي.
 
من جهته، أشاد الوزير الجورجي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والآفاق المشتركة لتطويرها في ظل العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
 
حضر المقابلة، فختنك جوشفيلي مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا بالوزارة.