جورجيا تؤكد متانة ورسوخ علاقاتها مع الإمارات

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة السفير عيسى عبد الله الباشه النعيمي سفير الدولة، دفيد زالكالياني وزير الخارجية الجورجي، وذلك بمناسبة تولي السفير مهامه .

ونقل سعادة السفير، تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لوزير الخارجية الجورجي.

من جهته، أشاد الوزير الجورجي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والآفاق المشتركة لتطويرها في ظل العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

حضر المقابلة، فختنك جوشفيلي مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا بالوزارة.