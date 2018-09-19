عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس أمناء "خيرية حميد بن راشد"

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، الاجتماع الثالث لعام 2018، وفقاً للأجندة المعتمدة والخاصة باجتماعات مجلس الأمناء، في عجمان.

حضر الاجتماع، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب سمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية نائب رئيس المجلس، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والدكتور عبد الله الأنصاري، وحمد تريم، وأحمد إبراهيم أعضاء مجلس الأمناء، والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي المدير العام للمؤسسة.

وبارك سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في بداية الاجتماع، إنجاز المبنى الجديد للمؤسسة ورحب بجميع الأعضاء، مثمناً جهود مجلس الأمناء في تعزيز دور المؤسسة .

وأكد سموه، ضرورة تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي يولي المؤسسة اهتماماً خاصاً، ويوفر لها جميع الإمكانات حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، مشيراً إلى ضرورة العمل والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وأوصى بالاهتمام برعاية وتلبية احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وصادق أعضاء مجلس الأمناء، على محضر الاجتماع السابق واطلع على آخر المستجدات وما صدر عنه من قرارات وتوصيات وردت في المحضر، ومن أبرز القرارات التي تم التصديق عليها تخصيص مبلغ خمسة ملايين درهم لمبادرة "يسر" الخاصة بأصحاب القضايا المالية والمديونين، وتم اعتماد شركات المقاولات المعتمدة في إمارة عجمان بعد الحصول على تقييم من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لعمل الصيانة اللازمة للمساكن المتضررة في الإمارة.

واستعرضت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي البيان الخاص بأوجه صرف مبالغ الزكاة خلال العام نفسه وتقرير العقارات الوقفية ومركز القرآن وتقرير عن مدرسة الراشدية للوقوف على احتياجاتها لسير العملية التعليمية.