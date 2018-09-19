الإمارات تؤكد ريادتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

الشارقة 24 – وام:

أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، أن النهضة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات، والعديد من التقارير والمؤشرات الإقليمية والدولية، تثبت الدور الريادي للدولة في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن الدولة وضعت ضمن استراتيجياتها ومبادراتها مساراً، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بدعم ومتابعة وتشجيع قيادتنا الحكيمة، ما جعلها تخطو خطوات واسعة في هذا المجال، حيث تم إطلاق رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات والسياسات التنموية.

وأوضح وفد الشعبة، الذي يضم خلفان عبد الله بن يوخه، وأحمد يوسف النعيمي، خلال مشاركته في "الندوة الإقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، التي تعقد في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري، أن الدولة دعمت جهود تحقيق التنمية المستدامة في مجالات توفير طاقة مستدامة للجميع والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي والمياه الصالحة للشرب والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكد الوفد، خلال مداخلته في جلسة العمل، التي حملت عنوان "أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات في تحقيقها"، أن دولة الإمارات تتبنى الكثير من المبادرات الإنسانية والتنموية، بما يساهم في تلبية احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكل من يحتاج إليها من دول العالم، وإقامة شراكات استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، منوهاً بأن الدولة عملت من أجل تحقيق ذلك على وضع استراتيجية فاعلة للمساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لدعم أهداف التنمية المستدامة.