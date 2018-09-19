ميثاء الشامسي تستقبل سفيرة اليونان لدى الدولة

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، الدكتورة كاثرين بورا سفيرة الجمهورية اليونانية لدى الدولة، في إطار التعارف وتوثيق العلاقات بين البلدين.

في بداية اللقاء رحبت معالي د. ميثاء الشامسي بالسفيرة كاثرين، وتمنت لها التوفيق في مهام عملها في الدولة، كما أشادت بالعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليونانية.

وأكدت الشامسي على إن القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات تحرص على دعم هذه العلاقات وتعزيزها.

وخلال اللقاء، استعرضت معالي د. ميثاء الدور الكبير الذي تقوم به أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، سواءً في بناء الأجيال وترسيخ العادات والقيم في نفوسهم أو في مجال مشاركتها في كافة مجالات التنمية المستدامة، سواءً الثقافية او السياسية أو الاقتصادية معربة عن أملها في مواصلة التعاون المشترك البناء بين الطرفين بما يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين.