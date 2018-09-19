وزارة العدل تشارك في المؤتمر الدولي لتميز المحاكم في البرازيل

الشارقة 24 – وام:

شاركت وزارة العدل في المؤتمر الدولي التاسع للمنظمة الدولية لتميز المحاكم، الذي أقيم لمدة 3 أيام بمدينة فوز دو أجوازو البرازيل.

ترأس وفد الوزارة في المؤتمر القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، بعضوية القاضي حسام حسن اليماحي، ورئيس النيابة أحمد محمد الملا.

وقدمت الوزارة خلال جلسات المؤتمر ورقة عمل حول قوانين الاتصال عن بعد في المسائل المدنية والجزائية وأثرها على المبادرات الاستراتيجية للوزارة، فيما استعرض الوفد التشريعات الصادرة في الدولة، والمنظمة للاتصال عن بعد والضمانات القانونية الواجب توافرها، إضافة للمبادرات والمشروعات التي نفذتها الوزارة والتي تعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة والمرتبطة بهذه القوانين وصولاً لتحقيق التميز في إدارة المحاكم.