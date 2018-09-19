"التوطين" ترصد 4 مخالفات لقرار حظر العمل وقت الظهيرة

الشارقة 24:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن اعتماد أربع مخالفات من بين 40 بلاغاً وردت إليها بخصوص قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وذلك خلال فترة تطبيق القرار من 15 يونيو الماضي، وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وأوضح سعادة ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، أن نتائج قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي طبقته الوزارة للسنة الرابعة عشرة على التوالي، أثبتت وعي القطاع الخاص والمجتمع الإماراتي، بأهمية القرار الذي يستهدف توفير بيئة عمل آمنة للعمال، حفاظاً على سلامتهم وتجنيبهم مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خلال فترات الظهيرة في أشهر الصيف التي تشتد فيها درجات الحرارة .

وأشار سعادته إلى أن الوزارة طبقت إجراءات رقابية جديدة، خلال فترة تطبيق القرار، حيث عملت هذه الإجراءات على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال الاعتماد على مشغلي خدمة "تقييم"، لرصد أية مخالفة للقرار وإبلاغ الوزارة بها، إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي عبر إتاحة المجال أمام الأفراد، للتواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة للإبلاغ عن المخالفات التي يتم رصدها من قبلهم، وذلك بالتوازي مع حملات التفتيش التي تنظمها الوزارة، لتتبع البلاغات، والتأكد من مدى التزام المنشآت بالقرار .

وكشف أن الوزارة تلقت 40 بلاغاً بمخالفة القرار، خلال فترة تطبيقه من بينها 22 بلاغاً عبر مركز الاتصال، و14 بلاغاً من مشغلي خدمة "تقييم "، و4 بلاغات عبر مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة، حيث قامت فرق التفتيش المعنية في الوزارة بالتحقق من هذه البلاغات ورفع تقاريرها إلى اللجنة المعنية التي اعتمدت 4 منها، بعد أن تبين لها أن المنشآت المعنية ارتكبت مخالفات صريحة للقرار تستدعي تطبيق الإجراءات العقابية بحقها.

وتعاقب المنشآت التي تثبت مخالفاتها للقرار، بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم، في حالة تعدد العمال، بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها.