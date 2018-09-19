محمد بن سعود القاسمي يتفقد بلدية رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، أهمية الدور الذي تلعبه الدوائر المحلية في تطوير عجلة التنمية في الإمارة، حيث ساهمت جهودها الكبيرة في تطور قطاعات مختلفة.

جاء ذلك خلال قيام سمو ولي عهد رأس الخيمة صباح اليوم بجولة تفقدية لدائرة بلدية رأس الخيمة للاطلاع على سير العمل، حيث كان في استقبال سموه سعادة منذز محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والمهندس عبد الله صالح سمحان النعيمي مدير القطاع التنفيذي في الدائرة، ومحمد جاسم راشد بو الحمام النعيمي مدير مركز سعادة المتعاملين في الدائرة وعدد من المسؤولين.

وأشار سموه إلى حرص حكومة رأس الخيمة على مواصلة مسيرة التنمية وتقديم مختلف وسائل الدعم لجميع القطاعات والدوائر المحلية بهدف بناء بيئة متكاملة ومثالية تخدم مختلف الأفراد في الإمارة، مؤكداً أن مسيرة التنمية مستمرة ويجب أن تواكب التغيرات المحيطة وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة في سير العمل لاختصار الوقت والإسراع في تقديم الخدمات.

وشدد سموه على سرعة إنجاز معاملات المراجعين، وأن يواصل موظفو الدائرة تطوير أدائهم، وحث الموظفين والمسؤولين على مواصلة تقديم التسهيلات للمراجعين، وتوفير أفضل الخدمات والتعاون مع باقي الجهات الحكومية ذات العلاقة بتسهيل وتبسيط الإجراءات.