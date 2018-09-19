"الطوارئ والأزمات" تنظم دورة تدريبية حول إدارة المعلومات

الشارقة 24 – وام:

نظمت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات"، دورة تدريبية عن إدارة المعلومات وصنع القرارات الاستراتيجية في إدارة الأزمات.

شارك في الدورة المدراء العاملين ووكلاء الوزارات والهيئات والقيادات والمسؤولين، يمثلون مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية أعضاء فرق الطوارئ على المستوى الاتحادي، وقدمها مختصون من كلية تخطيط الطوارئ البريطانية.

تناولت الدورة مفهوم وآلية إدارة الطوارئ بمركز العمليات الوطني، بالإضافة إلى آلية تبادل ونقل المعلومات واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة على المستوى الوطني والأدوار والمسؤوليات وآلية التنسيق المشترك لفرق الطوارئ والأزمات الوطنية، ولمحة حول آلية إدارة الأحداث الكبرى وحالات الطوارئ والأزمات والكوارث وأدوار ومسؤوليات فريق إدارة الطوارئ، والقيادة والسيطرة وجاهزية ومرونة المؤسسات، والمجتمع في مواجهة المخاطر وتطوير ورفع فاعلية وكفاءة العمليات الرئيسية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأهمية توظيف وتسخير الموارد الوطنية المتاحة على المستوى الاستراتيجي، ضمن بيئة تخطيط مناسبة واتخاذ القرارات الفعالة والمناسبة للتعامل الناجح في حالات الأزمات والكوارث.

وناقشت الدورة كذلك آلية صنع القرارات الاستراتيجية والحصول على المعلومات وتحليلها وتقييمها، في ظل وجود ظروف متداخلة وإيجاد وتكوين الصورة المعلوماتية المشتركة وإيجازها ورفعها لمتخذي القرار مدعومة ببعض التوصيات، والقرارات المناسبة حيال التعامل الأمثل مع الحالة الطارئة علاوة على مراجعة عملية وضع وتحديد الأهداف للاستجابة واتخاذ القرارات المناسبة.