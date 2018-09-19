"أبوظبي للإعلام" تواكب احتفالات اليوم الوطني السعودي

الشارقة 24:

أعلنت شركة أبوظبي للإعلام، عن مواكبتها لاحتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية، عبر تغطية شاملة في مختلف المنصات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والرقمية التابعة لها، والتي خصصت من خلالها مجموعة من البرامج والتقارير والفقرات الخاصة لمتابعة الاحتفالات، والفعاليات التي سيجري تنظيمها على مستوى الدولة، وفي عدد من المواقع في المملكة.

وأعلن الدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، أن هذ التغطية الاستثنائية تأتي في إطار حرص أبوظبي للإعلام على مواكبة كافة الفعاليات والأحداث الوطنية المرتبطة بوحدة شعوب المنطقة، وبخاصة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في مشهد يبرز صور التكاتف والتلاحم والوفاء والمحبة بين الشعبين الإماراتي والسعودي، ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمعهما.

وأضاف مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، أن مشاعر الفخر الوطني، التي نشاركها اليوم تعتبر امتداداً للأسس والدعائم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع أخيه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود "رحمه الله"، واستمرت حتى يومنا هذا برعاية ومتابعة وحرص قيادتنا الحكيمة، التي عززت هذه العلاقة على كافة الصعد والمجالات، لتمضي أبعد من الروابط الجغرافية والتاريخية إلى روابط الدم والمصير المشترك.

وأوضح أن احتفاء الشركة باليوم الوطني السعودي، يسهم في تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تقوده المملكة على مستوى المنطقة في مواجهة مختلف التحديات، وتأكيداً على المسيرة الواثقة خلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.