هزاع بن زايد: "معرض الإسكان" ينسجم مع خطط أبوظبي التنموية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن معرض الإسكان للمواطنين، الذي انطلق بنسخته الرابعة الثلاثاء، ينسجم مع الخطط التنموية لإمارة أبوظبي.

وشدد سموه، في تصريحات، على أن الإسكان أحد المحاور الأساسية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، والرافعة الأساسية للاستقرار وبناء مجتمعات آمنة تحافظ على مسيرة التنمية وتدفعها قدماً.

وكانت قد انطلقت، برعاية سموه، فعاليات المعرض الذي ينظمه بنك أبوظبي الأول لمدة 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يقام المعرض على مساحة 11 ألف متر مربع، ويشارك فيه 120 عارضاً، ويشمل مجموعة من الفعاليات والندوات.