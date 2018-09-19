حمدان بن زايد يوجه بتوفير الزي المدرسي للطلاب اليمنيين

الشارقة 24 – وام:

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الهيئة، بتوفير الزي المدرسي للطلاب اليمنيين في المحافظات المحررة.

وتأتي توجيهات سموه تعزيزاً للمبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات في دعم العملية التعليمية في اليمن، وتعزيزاً لجهودها في توفير متطلبات الساحة اليمنية في مختلف المجالات الحيوية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر، أن الهيئة شرعت في تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وتعمل حالياً على توفير الزي المدرسي لحوالي 70 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية المختلفة، من خلال فرقها الإغاثية الموجودة في المحافظات اليمنية.

وأشار الفلاحي إلى أن تلك التوجيهات تجسد الاهتمام الذي يوليه سموه لقطاع التعليم في اليمن، وحرصه على توفير المناخ الملائم للطلاب هناك لاستكمال مسيرتهم التعليمية رغم الظروف التي تمر بها بلادهم.