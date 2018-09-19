أبوظبي تتصدر المدن الأكثر أماناً في العالم 2018

الشارقة 24 – وام:

تصدرت العاصمة الإماراتية أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم، بحسب الموقع الإلكتروني "نومبيو" الذي يستند في إصدار تقاريره إلى قاعدة بيانات ومعلومات هي الأضخم، ويتم جمعها من مستخدمين من مختلف المناطق والمدن وتتضمن تفاصيل عن الحياة والمعيشة بها.

ووفقاً لـ "نومبيو "، فقد تفوقت أبوظبي على 300 مدينة حول العالم من بينها طوكيو وبازل وميونخ وفيينا، حيث ارتفع مؤشر الأمان لديها من 86.46 نقطة خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 88.26 نقطة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأكد سعادة سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن الأمان يعتبر أحد أهم المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند اختيار المدن للزيارة أو للإقامة والعمل، ونحن نفخر في الدائرة بما حققته العاصمة أبوظبي من معدلات متفوقة لتتربع على قائمة المدن الأكثر أمانا على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي.

وأكد أن ما تمتلكه أبوظبي اليوم من سمعة عالمية المستوى بأنها المدينة الأكثر أماناً وأمناً، والخالية من الجرائم شهادة على الجهود المستمرة المبذولة لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة عالمية ورائدة تتمتع بمعايير أمان دولية راقية تضاهي أعرق المدن الكبرى حول العالم.

ويعد موقع نومبيو بمثابة مؤشر عالمي يرصد بيانات حول 338 مدينة عالمية، ومن ثم يصدر تقريره عن مستويات الأمان في المدن ما يتيح للمستخدمين مشاركة ومقارنة المعلومات حول تكاليف المعيشة بين الدول والمدن.