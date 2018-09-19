محمد بن راشد: وراء كل فكرة عظيمة قائد مخلص لوطنه

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الإمارات أصبحت نموذجاً في المنطقة، وأن المحافظة على قوة هذا النموذج تتطلب جهوداً مضاعفة وأفكاراً خلاقة، لافتاً إلى أنه لا توجد قوة تستطيع الوقوف أمام تطلعات وطموحات شعبنا.

جاء ذلك خلال جلسة العصف الذهني السنوية التي ترأسها سموه مع فريق عمله في مكتبه بأبراج الإمارات بدبي، لمناقشة الأفكار والمشاريع القادمة.

وأضاف سموه إن الأفكار كالأشجار، نسقيها بالتضحية، فتعطينا الثمار إنجازات يستظل بها، مثنياً على جهود أعضاء فريقه، بالقول "أنا فخور بكل فرد يعمل معي، وبكل فرد يعمل من أجل الإمارات وشعب الإمارات "، وأشار إلى أن وراء كل فكرة عظيمة قائد مخلص لوطنه.

حضر جلسة العصف الذهني إلى جانب سموه، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ورئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الإمارات تضم آلاف فرق العمل التي تعمل بإخلاص، ووراء كل منجز عظيم فريق متفان في خدمة بلده.

واختتم سموه بالقول إنه لا أحد يستطيع أن ينجح بمفرده، والعمل الجماعي أساسي في مسيرتنا التنموية.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق عمله، حزمة من الأفكار والمقترحات والمبادرات المحلية والإقليمية والعالمية الخاصة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.