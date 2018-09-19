سفير الدولة بواشنطن يزور معسكر تدريب الأولمبياد الخاص

الشارقة 24 – وام:

زار معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، معسكر تدريب اللاعبين الأميركيين المشاركين في منافسات الألعاب الدولية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها دولة الإمارات العام المقبل، وذلك بجامعة ديلاوير.

ومن المتوقع أن يمثل الولايات المتحدة أكثر من 300 من اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهازين الإداري والفني في المنافسات، التي ستجري بأبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس 2019، وتعتبر هذه أول منافسات للأولمبياد الخاص تقام في منطقة الشرق الأوسط.

وشارك معالي السفير العتيبة أثناء الزيارة لاعبي الأولمبياد الخاص في فرق كرة السلة، وتنس الطاولة تدريباتهم وأنشطتهم الأخرى، متمنياً لهم "حظاً سعيداً" في المنافسات المقبلة.

وخلال مناقشاته مع المسؤولين عن الأولمبياد الخاص، أكد معالي السفير العتيبة التزام دولة الإمارات بتوفير الدعم لذوي الإعاقات الفكرية، وأثنى على جهود الأولمبياد الخاص لتشجيع منتسبيه على الاندماج والقبول في مجتمعاتهم.