الهلال الأحمر يعيد ترميم المكتبة الوطنية بمحافظة الضالع

الشارقة 24 – وام:





أعادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ترميم وتأهيل المكتبة الوطنية الثقافية بمحافظة الضالع اليمنية، بعد توقف دام لعدة سنوات، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم وتأهيل القطاعات الحيوية في المحافظات اليمنية المحررة وتزامناً مع "عام زايد".

وفي هذا الصدد، دشن اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ الضالع اليمنية المكتبة الوطنية بالمحافظة، وذلك بحضور نبيل العفيف وكيل المحافظة وعبد الباسط عبد المجيد الرويني مؤسس ومدير المكتبة الوطنية الثقافية.

وأشاد محافظ الضالع بالدعم الكبير الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، ومنها مشاريع البنية التحتية، معرباً عن تقديره وامتنانه للدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن "الهلال الأحمر" في المجالات الخدمية والتنموية والإغاثية، وهو ما يعبر عن عمق علاقات الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين.

ودعا الطلاب والمعلمين والمثقفين إلى زيارة المكتبة الوطنية بعد توقفها لسنوات، وإعادتها إلى وضعها ورونقها بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والاطلاع على ما تحويه أقسامها من كتب ذات قيمة.