"الداخلية" تحتفل بتخريج برنامج "رعاية المبتكرين" الرابع

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شهد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية حفل تخريج برنامج "رعاية المبتكرين" الرابع، الذي نظمه مركز وزارة الداخلية للابتكار، بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي.

حضر الحفل اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة واللواء سالم علي الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة وشذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وعدد كبير من ضباط الوزارة وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين والمساهمين في إنجاح فعاليات برنامج رعاية المبتكرين الرابع.

وأكد المقدم محمد إسماعيل الهرمودي مدير مركز وزارة الداخلية للابتكار - في كلمة له - حرص وزارة الداخلية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار والإبداع حيث تعمل الوزارة على تطبيق وتبني مناهج وخطط مبتكرة تستند إلى استشراف المستقبل، لافتاً إلى أن الابتكار أصبح أحد أهم مفاتيح التطور والتقدم ونهضة الأمم والسبيل الوحيد نحو رفد الدولة بأحد أهم مقومات الازدهار والتقدم.

وقال إن مركز وزارة الداخلية للابتكار يتبنى العديد من الخطط والبرامج التي تعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار وتوفير بيئة عمل محفزة ويعمل بشكل متواصل، لدعم المبتكرين ورعايتهم الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة العمل الأمني والشرطي.

وأضاف أن وزارة الداخلية لا تألو جهداً في توفير كل متطلبات الابتكار، حيث تسير بخطى ثابتة لتفعيل منظومة الابتكار وجعله أسلوب حياة لكافة منتسبي الوزارة، حيث أن الإبداع والابتكار لا يستمران دون الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لهما.