الإمارات تعرب عن قلقها لتصاعد العنف في إدلب

الشارقة 24 – وام:

ألقى سعادة عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في جنيف، كلمة الإمارات أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا.

ورحب سعادته في مستهل الكلمة بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وعبر عن شكره وتقديره لجهودهم لإحاطة المجلس بتحديث للتطورات في سوريا خلال الفترة من 16 يناير إلى 10 يوليو 2018، والتي تركز أساساً على إبراز آثار الهجمات العشوائية التي شنتها القوات الحكومية والجماعات المسلحة الإرهابية، وما أدت إليه من تشريد جماعي لأكثر من مليون سوري، من الرجال والنساء والأطفال، خلال الفترة المشمولة وحدها، علماً بأن العدد الإجمالي للمشردين السوريين منذ اندلاع الحرب حسب الإحصاءات الأخيرة للأمم المتحدة يزيد عن 12 مليوناً ونصف المليون شخص ما بين مشردين داخلياً وخارجياً.

وفي هذا الصدد، أعرب الزعابي عن قلق دولة الإمارات العميق، إزاء تصاعد التوتر والعنف في إدلب وتداعياته الإنسانية الوخيمة على المدنيين المحاصرين، مشدداً على أهمية دور المجتمع الدولي في ضمان وصول المساعدات إلى المناطق التي لا تزال محاصرة .

وفي هذا السياق، جدد الزعابي التزام دولة الإمارات الإنساني تجاه الشعب السوري، حيث تستضيف الدولة حالياً أكثر من 242 ألف سوري مقيم في الدولة، وتقوم حتى اليوم بإدارة مخيم مريجيب الفهود للاجئين في الأردن الذي يسكنه أكثر من 7 آلاف لاجئ سوري، علاوة على مساهمة دولة الإمارات الأخيرة في مؤتمر بروكسل الثاني لدعم سوريا ودول الجوار خلال شهر مايو 2018، والذي تعهدت فيه الدولة بمبلغ 60 مليون دولار أميركي علماً بأن مساهمة دولة الإمارات الإجمالية منذ اندلاع الأزمة السورية تبلغ نحوالي مليار دولار.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة السفير الزعابي عن ترحيب دولة الإمارات، بالجهود البناءة كافة التي تبذلها الأمم المتحدة والجهود الدولية الأخرى من أجل تخفيف التوتر بين جميع الأطراف في سوريا، ودعوتهم للجلوس على طاولة المفاوضات، والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، بعد مرور قرابة سبع سنوات على اندلاع الأزمة.