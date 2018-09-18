عبد الله بن زايد يكرم 20 طالباً متفوقاً في امتحانات "بيسا" الدولية

الشارقة 24 – وام:

كرّم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، 20 طالباً وطالبة من 16 مدرسة حكومية، لتفوقهم في امتحانات بيسا الدولية وتحقيقهم نتائج متميزة، وحصلوهم على معدلات مرتفعة بها.

حضر حفل التكريم، الذي أقيم في كلية دبي للطلاب بالمدينة الأكاديمية في دبي، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة.

وأكد سموه بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات تمضي في طريقها بخطى ثابتة لتمكين شبابها، وتأهليهم بالشكل الأمثل للمنافسة العالمية، فهم عماد التقدم والتنمية، مثمناً جهود شباب الوطن الذي يسعون بشكل متواصل نحو تحقيق التفوق الأكاديمي، في مختلف الفعاليات العلمية الوطنية والإقليمية والعالمية.