هزاع بن طحنون يزور معرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

الشارقة 24 – وام:





أشاد الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين، بحرص القيادة الرشيدة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما لها من أهمية كبيرة في رفد ودعم الاقتصاد الوطني، ليظل بين الاقتصادات المتقدمة، وحصوله على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات.

جاء ذلك خلال زيارته ظهر الثلاثاء فعاليات معرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، المقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

كما أشاد الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، بمستوى المشاركة في المعرض من قبل 168 مؤسسة وشركة في المعرض، مما يتيح لها تبادل الخبرات والاطلاع على الفرص التي تتمتع بها مدينة العين بشكل خاص، وإمارة أبوظبي بشكل عام.