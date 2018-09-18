ولي عهد أم القيوين يطلع على خطط وزارة "الموارد البشرية"

الشارقة 24 – وام:

اطلع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، الثلاثاء، على خطط وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرامجها المستقبلية الرامية إلى تمكين مشاركة الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز كفاءة سوق العمل بالدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان الأميري معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، يرافقه سعادة سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وسعادة محمد بن صقر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، وعبد الرحمن المعلا مدير إدارة مراكز الخدمة بالوزارة.

وأكد سمو ولي عهد أم القيوين خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف الجهات الحكومية بالإمارة، ومع الوزارات والهيئات الاتحادية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومواكبة جهود تنفيذ محاور مئوية الإمارات 2071 .

واطلع سموه من معالي وزير الموارد البشرية والتوطين، على برامج ومشاريع الوزارة للمرحلة القادمة، وأهدافها في تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الخاص.