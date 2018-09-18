وزير وقاضيان جديدان يؤدون اليمين القانونية

الشارقة 24 - وام:

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى اليوم، الثلاثاء، اليمين القانونية وزير وقضاة جدد، وذلك في قصر الرئاسة في أبوظبي.

وقد أدى اليمين القانونية معالي أحمد بن علي محمد الصايغ كوزير دولة، بالإضافة إلى قاضيين جديدين هما صبري شمس الدين محمود، والطيب عبد الغفور القاضي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياتهما بالتوفيق والسداد لمعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، للمساهمة بصورة فعالة في مسيرة الإنجازات والتنمية في الدولة، كما تمنى سموهما التوفيق والسداد للقاضين الجديدين، لتقديم إضافات نوعية للسلطة القضائية في الدولة، حيث دعوهما إلى العمل وبذل الجهود لترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون.

حضر مراسم تأدية اليمين الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

من جهتهم، عبر معالي أحمد بن علي محمد الصايغ والقاضيان الجديدان عن بالغ امتنانهم للثقة الغالية التي أولتهم إياها القيادة الرشيدة، مؤكدين التزامهم بحمل هذه الأمانة، والعمل في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة، من أجل تطور ورفعة الوطن، وتحقيق أهدافه على مختلف الأصعدة.