عمار النعيمي يحضر جلسة معرفة حول مستقبل العلاقات مع الصين

الشارقة 24 - وام:

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، جلسة معرفة حول مستقبل العلاقات مع الصين، نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان ضمن مشروع "الميلس 2018"، قدمها الدكتور ناصر السعيدي مؤسس ومدير شركة ناصر السعيدي وشركاه في فندق عجمان سراي.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة عجمان حريصة على أن تسير على نهج الانفتاح الذي تنتهجه الدولة وفق توجهات ورؤية قيادتها الرشيدة لصناعة مستقبل واعد ومزدهر.

وأشاد سموّه بالجهود التي تبذلها الدولة لبناء علاقات وطيدة مع كبرى الدول في العالم، في الإطار الذي يصب في المنافع المشتركة مع هذه الدول وإيجاد المكانة التي تستحقها الدولة على الخارطة العالمية في كافة المستويات، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية الصينية تمثّل نموذجاً عالمياً للشراكة تهدف إلى تحقيق دور استراتيجي يساهم في استقرار المنطقة ويعزز مستقبلها الاقتصادي ويدعم التنمية العالمية.

وتطرقت الجلسة إلى الثقل الاقتصادي لجمهورية الصين والدور الذي تلعبه في التجارة العالمية ومستقبل العلاقات الإماراتية الصينية والتي لديها سياسة معلنة رسمية واستراتيجية، وذلك في أعقاب الزيارة التاريخية للرئيس الصيني الى دولة الإمارات.

وناقشت الجلسة تطوير العلاقات الاستراتيجية لدول الخليج مع الصين وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، حيث تعد الصين اليوم أهم شريك تجاري لدول مجلس التعاون وخاصة دولة الإمارات، علماً بأن التجارة البينية غير النفطية بين الصين والإمارات بلغت 35.3 مليار دولار عام 2017 ومن المتوقع أن تصل إلى 58 مليار دولار هذا العام.

وانتهت الجلسة بعدد من التوصيات والتركيز على 3 قطاعات اقتصادية مهمة بين الصين والإمارات في السياحة والطاقة المتجددة والعلاقات المصرفية والمالية.

حضر الجلسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ورؤساء ومدراء الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومة في الإمارة وعدد من كبار المسؤولين.