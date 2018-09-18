منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء "محكمة أبوظبي العمالية"

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة بنظر القضايا العمالية تحت مسمى "محكمة أبوظبي العمالية"، على أن تضم دوائر ابتدائية جزئية وكلية، ودوائر استئناف ودائرة تنفيذ.

كما تضمن القرار إحالة كافة الدعاوى والطعون المعروضة حالياً على الدوائر العمالية بمحاكم أبوظبي، لتنظر أمام المحكمة المستحدثة باستثناء الدعاوى والطعون المحجوزة للحكم.

وأوضح قرار سمو رئيس الدائرة، أن اختصاصات محكمة أبوظبي العمالية تتضمن جميع الدعاوى المرفوعة من العمال أو عليهم، بما فيها النزاعات الخاصة بعمال الخدمة المساعدة، إضافة إلى تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن مختلف دوائر المحكمة، كما تختص بنظر جميع طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من أول درجة والأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة.

وأكد سعادة المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم سوق العمل في الدولة، بما يحقق مصلحة طرفي علاقة العمل التعاقدية تحت مظلة سيادة القانون، ويتناسب مع الضمانات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان ومعايير التنافسية الاقتصادية.

وقال إن قرار سمو رئيس الدائرة يأتي في إطار الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان الوصول الشامل للخدمات بما يحقق العدالة المتحققة، مشيراً إلى توجيهات سموه بالعمل وفق برنامج متكامل لتسهيل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك تقديراً من سموه لدور هذه الفئة في نهضة الدولة على كافة الصعد الاقتصادية والخدمية.