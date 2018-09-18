حمد الشرقي يستقبل المشاركين في منتدى "جلف إنتليجنس" الثامن

الشارقة 24 - وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة ظهر اليوم الثلاثاء، المشاركين في فعاليات الدورة السنوية الثامنة لمنتدى جلف إنتليجنس لأسواق الطاقة التي تستضيفها إمارة الفجيرة في فندق نوفوتيل، يتقدمهم السيد محمد سنوسي باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وأرجونا راناتونجا وزير النفط في سريلانكا، وسعادة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة.

جاء ذلك، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي.

ورحب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بضيوف المنتدى، متمنياً لهم النجاح في جلساته والخروج برؤى تدعم مستقبل قطاع الطاقة عالمياً وتسهم في تطوير الاتجاهات العالمية في مجاله وتوطيد أواصر التعاون بين دول طريق الحرير الجديد، وصولاً إلى تحديد الحلول العملية للتعامل مع توجهات الوضع الطبيعي الجديد في تدفق تجارة النفط والغاز على الصعيد العالمي.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة ولعب دور رئيسي في نشاطات طريق الحرير الجديد، لاسيما أن الدولة تعد المحطة الشرق أوسطية المهمة في طريق الحرير البحري، لافتاً إلى نجاح الفجيرة في تأكيد مكانتها كمركز عالمي في مجال الصناعة النفطية وتخزين النفط وتصديره مستفيدة في تحقيق ذلك من موقعها والرؤية الاستراتيجية للدولة.

بدورهم، تقدم ضيوف الملتقى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير لأعمال منتداهم.

حضر اللقاء الكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة البحري وعدد من مسؤولي الفجيرة.