الإمارات تشارك في معرض ومؤتمر الطاقة العالمي ببرشلونة

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، وفد الدائرة المشارك في معرض ومؤتمر الطاقة العالمي، الذي انطلق أمس الثلاثاء، في مدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمختصين في مجال الطاقة.

ويناقش المؤتمر على مدى 4 أيام أهم التحديات التجارية والتنظيمية والجيوسياسية والفنية التي تؤثر على مستقبل صناعة الطاقة في العالم، في حين تتضمن محاوره الرؤية الخاصة بانتقال الطاقة والتمويل ونماذج من المشاريع الجديدة الناجحة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد معالي عويضة مرشد المرر أهمية المشاركة في معرض ومؤتمر الطاقة، موضحاً أن الدائرة ستركز خلال مشاركتها على التقدم والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال الطاقة والمكانة الرائدة التي وصلت إليها أبوظبي في ظل القيادة الرشيدة.

وأشار المرر إلى حرص دائرة الطاقة على المشاركة في هذا المؤتمر لتبادل الخبرات والتعرف على تجارب الدول في مشروعات الطاقة ونقل خبرة وتجربة دولة الإمارات إلى هذا المؤتمر، وأشاد بعمق ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا، مؤكداً أهمية تعزيزها في مختلف المجالات ومنها قطاع الطاقة

في سياق متصل، شارك معالي رئيس دائرة الطاقة في جلسة حوارية على هامش المؤتمر بعنوان "تجارب عالمية في تحول الطاقة بالعالم"، تم خلالها مناقشة أبرز وأنجح النماذج العالمية في القطاع بمشاركة نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص.

وناقش معاليه خلال الجلسة عدة محاور من أهمها خريطة الطاقة في إمارة أبوظبي، واستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، إضافة إلى شرح استراتيجية الدائرة في تأمين الإمداد المستدام للطاقة بتكاليف ميسرة، مع الحفاظ على الجوانب البيئية والاجتماعية، فضلاً عن استعراض تجربة أبوظبي في إعادة هيكلة القطاع، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي.