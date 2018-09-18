شرطة أبوظبي تؤكد جاهزيتها لتأمين معرض الصيد والفروسية

الشارقة 24 – وام:

تشارك شرطة أبوظبي في فعاليات الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للصيد والفروسية - أبوظبي 2018، والتي تقام خلال الفترة من 25 - 29 سبتمبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وأكد العميد سالم حمود البلوشي رئيس اللجنة الأمنية المنظمة للمعرض الدولي للصيد والفروسية 2018 جاهزية وحرص شرطة أبوظبي على تأمين الفعاليات و توفير الإمكانات الضرورية التي تسهم في إنجاح هذا الحدث المميز، لافتاً إلى أن اللجنة الأمنية بدأت الاستعدادات بوضع خطة تركز على تكثيف جهود التوعية لرواد المعرض والعمل على إبراز هذا الحدث العالمي.

وأوضح أن شرطة أبوظبي ستركز من خلال مشاركتها على تقديم أفضل الخدمات وأجودها بما يليق بالمكانة الحضارية المشرقة لدولة الإمارات، والتي تبوأت مكانة مرموقة عالمياً وخصوصاً في مجال صناعة المعارض المتخصصة.

وأضاف أن اللجنة تواصل جهودها حالياً للوقوف على جاهزية الإجراءات المتخذة لاستقبال رواد المعرض وعمليات التأمين بالتركيز على تخصيص بوابات الدخول لمختلف شرائح المجتمع، وإقامة مركز خدمة للعملاء تابع للجنة الأمنية ومخصص للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الترخيص و الأمور الفنية ذات الصلة، بجانب توزيع نشرات وكتيبات خاصة على الرواد بإجراءات التأمين والسلامة والإرشادات المختلفة، مؤكداً حرص اللجنة على إنجاز كل المعاملات وتقديم خدمة متميزة سواء الخاصة بالرد على استفسارات المشترين أو توجيههم بشكل صحيح لتحقيق أهدافهم .

وأكد البلوشي حرص القيادة الشرطية على توفير كل التسهيلات للمشاركين وزوار المعرض وإعلان الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح تراخيص أسلحة الصيد وشرائها والتي سيتم وضعها وفق آلية مدروسة تضمن سهولة الإجراءات وسرعة إنجازها، إضافة إلى الاهتمام بالجانب التوعوي لمقتني هذه الأسلحة.