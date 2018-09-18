ميثاء الشامسي تحضر حفل السفارة الصينية

الشارقة 24 – وام:





حضرت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، مساء الإثنين، حفل الاستقبال الذي أقامه ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 69 لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في منزل السفير الصيني، سعادة سعيد عبد الله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة بجانب حشد من أبناء الجالية الصينية المقيمة في الدولة.

وأكد السفير ني جيان في كلمة له بهذه المناسبة على العلاقات الوطيدة التي تربط بين بلاده ودولة الإمارات وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الصيني إلى أبوظبي هي دليل على قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

وأشاد بالسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".