محمد بن زايد يستقبل أول إماراتي يحصل على الدكتوراه من "السوربون باريس"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، في مجلس قصر البحر، ماجد خميس الخميري أول خريج إماراتي من جامعة السوربون أبوظبي، يحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون باريس، يرافقه البرفيسور ايرك مدير جامعة السوربون أبوظبي.

وهنأ سموه خلال اللقاء، الخميري لحصوله على هذه الشهادة العالية، معرباً عن سعادته وفخره بسعي أبناء الوطن على نيل أعلى الدرجات العلمية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية مواصلة التعليم والتحصيل العلمي والمعرفي في شتى المجالات والميادين لدوره في بناء الكوادر المواطنة المؤهلة التي تملك الخبرات والقدرات التي تتيح لها الانخراط بكفاءة وفاعلية في مختلف مواقع العمل الوطني.

من جانبه أعرب ماجد الخميري عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الحكيمة لطلبة الإمارات مما يشكل دافعاً وحافزاً لمواصلة دراساتهم العليا والاستمرار في التفوق والتميز.