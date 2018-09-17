محمد بن زايد يستقبل وفد "زايد العليا للرعاية الإنسانية"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، في مجلس قصر البحر، وفد مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، حرص قيادة الدولة الحكيمة على تمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بما يضمن مشاركتهم بفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وأوضح سموه: أن الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات نابع من رؤية عميقة لأهمية هذه الفئة في التنمية وعملية التطوير، مؤكداً الحرص على توفير معايير عالمية لكفاءة الخدمات والبرامج التأهيلية في الجهات والمؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف فئاتهم.

وأشاد سموه بدور مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات التي تقدمها لتأهيل ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع ليكونوا أفراداً فاعلين فيه.

من جانبه أعرب أعضاء وفد المؤسسة عن سعادتهم بلقاء سموه، مثمنين الاهتمام والدعم المتواصلين اللذين توليهما الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.