محمد بن زايد يؤكد أهمية الفنون في دعم القضايا الوطنية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، في مجلس قصر البحر، عدداً من الملحنين والفنانين الإماراتيين، ترافقهم معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.

وأكد سموه خلال اللقاء، أهمية الفنون بأشكالها وأنواعها في خدمة المجتمع الإماراتي والتعريف بقيمه وثقافته الأصيلة إضافة إلى إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وشعبها والإسهام في دعم القضايا الوطنية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لدور الفنان ورسالته الهادفة على المستويات الوطنية والإنسانية والحضارية التي تسمو بعقل الإنسان وفكره وسلوكه إلى مستويات عالية من الرقي، مؤكداً سموه أن الفنون بمختلف ألوانها تجسد ثقافة الشعوب وقيمها وحضارتها وتاريخها وتبني جسور التواصل بينها.

من جانبهم أعرب الفنانون عن سعادتهم بلقاء سموه، مؤكدين أن رؤى سموه ودعمه للفنانين في دولة الإمارات يشكل حافزاً مهماً للنهوض بالقطاع الفني في الدولة وإثراء الساحة الفنية والثقافية.

حضر مجلس سموه، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.