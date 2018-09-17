حمدان بن زايد ورئيسة وزراء رومانيا يبحثان علاقات التعاون

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في العاصمة الرومانية بوخارست، يوم الإثنين، فيوريكا دانشيلا رئيسة وزراء جمهورية رومانيا.

جرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بجانب الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية.

كما تناول اللقاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أهمية العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

من جانبها، رحبت دانشيلا بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مشيرة إلى أن زيارة سموه إلى بلادها تعكس حرص قيادتي البلدين المشترك على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة الدكتور أحمد عبد الله المطروشي سفير الدولة لدى بوخارست، وسعادة عيسى حمد بو شهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة خديم عبد الله الدرعي.

وحضره من الجانب الروماني، ليفيو دراقنا رئيس مجلس النواب، وتيودور ميليشكانو وزير الشؤون الخارجية، ولوسيان سوفا وزير النقل، وباتري دايه وزير الزراعة، ومونيكا دورينا وزيرة الدولة للشؤون الدولية، وأندريا باسترناك مستشارة شؤون السياسة الخارجية.