حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس رومانيا

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، كلاوس يوهانس رئيس جمهورية رومانيا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى رومانيا.

ونقل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، لرئيس رومانيا، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجمهورية رومانيا وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء.

وحمل الرئيس الروماني سموه نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير أوجه التعاون المشترك التي تعود على البلدين وشعبيهما بالخير والنفع.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع رومانيا، معرباً سموه عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة، في تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين .

من جانبه، رحب رئيس جمهورية رومانيا بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة، وأشاد بما حققته الإمارات من نهضة حضارية شاملة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، متمنياً للإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة الدكتور أحمد عبد الله المطروشي سفير الدولة لدى بوخارست، وسعادة عيسى حمد بو شهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة خديم عبد الله الدرعي.

كما حضره من الجانب الروماني، بقدان أوريسكو مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، ودان أندري مستشار الرئيس لشؤون العلاقات مع السلطات العامة والمجتمع المدني، وكازمن ستيفان مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية والسياسات الاجتماعية، ودانيلا برسان مستشارة الدولة لإدارة العلاقات العامة.