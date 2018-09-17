شما المزروعي تبحث تعزيز دور الشباب في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

الشارقة 24 – وام:

عقدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، اجتماعاً مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، برئاسة سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشادت معالي شما المزروعي، خلال الاجتماع، بمبادرات اللجنة، ولا سيما تلك التي تهدف إلى إشراك وتفعيل فئة الشباب في التوعية بهذه الجريمة وكيفية التعامل معها، مشيرة إلى أهمية بناء قدرات الشباب في العديد من المواضيع المهمة، ذات الصلة بحماية وصون حقوق الإنسان، ومنها الاتجار بالبشر.

ولفتت معاليها، إلى أن هناك رؤية مستقبلية لحكومة دولة الإمارات في إعداد شباب واعد في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدة استعداد الشباب لاستثمار الفرص المتاحة ضمن المشاريع التي تتبناها المؤسسة الاتحادية للشباب، والتي ستساهم في تطوير خبرات الشباب وتنمية مهارات الإبداع لديهم.

بدوره، أشار سعادة أحمد الجرمن إلى أن اللجنة الوطنية في اجتماعها الـ 42، التي عقدت برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، قررت تفعيل وتعزيز التعاون مع فئة الشباب، لنشر التوعية بهذه الجريمة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، ما سيساهم بشكل كبير في تنفيذ استراتيجية اللجنة المبنية على خمس ركائز تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.