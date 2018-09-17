محمد بن راشد: الشباب اللبنة الأساسية لصناعة المستقبل

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الشباب العربي هم اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات وصناعة مستقبل الحضارات، حيث تتواصل بقدراتهم وطاقاتهم الإبداعية مسيرة التطور والتقدم في شتى المجالات، وتتحقق الآمال والطموحات في استعادة دورنا وأمجادنا، وصناعة غدٍ مشرق وأفضل، لمجتمعاتنا وأجيالنا المقبلة.

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإعلام يعتبر المحرك الرئيس لبوصلة مسيرة التقدم، ومنحنى تطور المجتمعات، فهو محفز للطاقات وناشر للمعرفة والمعلومات، ومساهم بحل التحديات، ولذا فإن تهيئة جيل وقادة في المجال لديه إلمام وقدرة على التعامل مع سرعة المتغيرات وتنوع القنوات، ضرورة للمحافظة على المكتسبات ومواصلة مسيرة الإنجازات.

وقال صاحب السمو: "أنتم من اليوم قادة للمستقبل ومسيرة تطور الإعلام في عالمنا العربي، ويقع على عاتقكم مسؤوليات كبيرة ومهام جسيمة في نشر الأفكار وترسيخ الإيجابية في مجتمعاتكم، وعكس صورة حضارية مشرقة عن واقعكم ومستقبلكم، ومساعدة مجتمعاتكم في الاستفادة من التحديات لصناعة فرص تكون أساساً لمستقبل أفضل".

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور كل من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، الشباب المشاركين في الدورة الثانية من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، الذي بدأت فعالياته في دبي، وينظمه مركز الشباب العربي.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، على محتوى البرنامج الهادف للارتقاء في خبرات المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين الإعلاميين في الوطن العربي وصقل مهاراتهم، للمساهمة بتأسيس بيئة إعلامية متكاملة وإيجابية تضمن استمرارية تطور القطاع وتجعله أكثر قدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة فيه التي يقودها الشباب بشكل كبير.