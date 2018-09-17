مؤسسة الإمارات تطلق الملتقى السنوي للشباب في الظفرة

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، انطلقت يوم الإثنين، في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد في منطقة الظفرة، أعمال ملتقى مؤسسة الإمارات السنوي للشباب، تحت شعار "إرشاد وتمكين قادة المستقبل".

افتتح الملتقى، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، وسعادة محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، وسعادة ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمهتمين بقضايا الشباب والخبراء في مجالات الاستثمار وأعيان منطقة الظفرة.

ويعد الملتقى، الأوّل والأكبر على مستوى منطقة الظفرة، ويناقش الاتجاهات الرئيسة التي تؤثر على مستقبل تنمية الشباب، والدور المنشود للشباب في إحداث أثر إيجابي مُستدام في المجتمع، كما يُعد أكبر تجمع شبابي تشهده منطقة الظفرة، حيث يهدف إلى إشراك الشباب من جميع أنحاء الدولة، ورفع كفاءاتهم وتزويدهم بمنبر يستطيعون من خلاله تطوير قدراتهم، وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام، فضلًا عن إعدادهم لدورهم المنشود كقادة للمُستقبل.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية للملتقى، بدور الشباب في بناء المُستقبل، وبالدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات في تعزيز سُبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية، لتحقيق أثر إيجابي مستدام.

من جهته، أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات، أن تمكين الشباب يأتي على رأس أولويات مؤسسة الإمارات، لذا نعمل على إعدادهم بالشكل الأمثل، لدورهم المنشود كقادة للمُستقبل، كما نعمل على الوصول إلى أكبر عدد مُمكن من الشباب لإشراكهم في المُبادرات والبرامج التي تُساعدهم، للقيام بهذا الدور في مُختلف القطاعات.

من جانبها، أعلنت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، خلال جلسة معاليها الحوارية في الملتقى، تحت عنوان "قيادة وبناء المُستقبل، مسؤولية الشباب"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتماماً بالغاً بتنمية الشباب في مختلف المراحل، وجعلت منهم شركاء في مسيرة التنمية والتطوير، وذلك في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.