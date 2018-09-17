وزير العدل يشيد بإطلاق محكمة اليوم الواحد

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، أن اعتماد مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق محكمة اليوم الواحد، يهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة، للتسهيل على أفراد المجتمع، وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة، وترسيخ سيادة القانون.

وأوضح معاليه، أن محكمة اليوم الواحد، تساهم في سرعة الفصل في القضايا المدنية، بحيث تصل إلى 15 يوماً فقط منذ قيد الدعوى ورفعها حتى الفصل فيها، وفيما يتعلق بالقضايا الجزائية يكون من خلال إجراء التحقيقات من قبل النيابة العامة، ثم إحالتها إلى المحكمة الجزائية للفصل في الجنح والمخالفات التي سيتم تحديدها لاحقا خلال يوم واحد فقط، وذلك وفقاً للتعديلات التشريعية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام القضائي الجديد، يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعزّز تنافسية الدولة على المستوى العالمي، وتواكب التطور الهائل الذي تشهده الإمارات على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، والإسهام بتحقيق سعادة مواطنيها ورفاههم.

وأشار معاليه إلى أن هناك آليات وإجراءات مختصرة، سيؤدي تطبيقها على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى الفصل في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، ودعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم، وفي الجنح والمخالفات، وذلك خلال يوم واحد فقط، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الجوانب الإيجابية، منها تجنب النفقات التي تستلزمها إجراءات تأجيل الدعاوي وتحقيق التوازن بين ضمان حسم الدعوى المدنية أو الجزائية، وبين الحاجة لتأكيد الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة المنصفة.