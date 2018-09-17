الشارقة 24 – وام:

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، الاجتماع الأول لمجلس جودة البنية التحتية، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذي تم خلاله تشكيل مجلس جودة البنية التحتية للنقل الجوي.

حضر الاجتماع، رؤساء دوائر الطيران المحلية ومدراء المطارات، وشركات الطيران، وممثل من الهيئة الاتحادية للإحصاء والتنافسية.

وقدمت الهيئة، عرضاً عن مؤشر جودة البنية التحتية بما يتماشى مع "رؤية الإمارات 2021"، في عيدها الذهبي، ومؤشرات الأجندة الوطنية التي تعمل على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية، ومن ضمنها تحقيق المركز الأول في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي بحلول 2021، من خلال المسح الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي العالمي بالتقرير الذي يصدره سنوياً.

وأكد معالي المنصوري، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تشكيل المجلس برئاسة معاليه، وبول قريفث مدير هيئة مطارات دبي نائباً للرئيس، موضحاً أن أهداف المجلس هي التأكد من قدرة مشاريع ومبادرات تطوير البنية التحتية للنقل الجوي في الدولة على تحقيق المركز الأول بحلول 2021، والاستمرار فيه، تحقيقاً للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.