هيئة الخدمة الوطنية تناقش مشاركة مجنديها في إكسبو دبي

الشارقة 24 – وام:

استضافت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، يوم الإثنين، بمقرها في أبوظبي، فريق عمل من "إكسبو 2020"، لمناقشة مشاركة مجنديها، ضمن برنامج المتطوعين لإكسبو دبي 2020، وذلك بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس الهيئة، وعدد من الضباط والمدنيين العاملين في الهيئة.

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، حرص الهيئة على المشاركة في إكسبو 2020، تماشياً مع تطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمدى المكاسب الاستثنائية الواسعة التي ستعود على دولة الإمارات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

وثمن رئيس الهيئة، جهود القائمين على الحدث الاستثنائي، انطلاقاً من رؤية قيادة الدولة بجعل "إكسبو 2020" حدثاً لجميع إمارات الدولة، ومنصة للتواصل مع جميع الإمارات بهدف إشراك جميع فئات المجتمع، وتأكيد مشاركة حكومية يحتذى بها.

وتضمنت أهداف البرنامج الخاص بمجندي الخدمة الوطنية، باعتبارهم أحد أهم العناصر التي تصنع نجاح هذا الحدث الاستثنائي "إكسبو 2020"، إبراز معدن الإنسان الإماراتي وتجسيد قيم وثقافة دولة الإمارات، وتمكين المجتمع لرد الجميل للوطن، وخلق تجربة استثنائية لزوار إكسبو، بالإضافة إلى مجموعة من القيم أهمها الالتزام والاحترام والمعرفة.

وأفاد فريق عمل إكسبو، بتوفر أكثر من 30 مهمة موكلة للمتطوعين، منها خدمات كبار الشخصيات والتشريفات واستقبال الزوار، وتقديم المعلومات وتنظيم الأحداث والفعاليات بالإضافة إلى الدعم التقني.