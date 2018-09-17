محمد بن راشد: الإمارات تستبق المتغيرات بتعزيز جودة الحياة

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات اختارت مشاركة العالم في جهود صناعة المستقبل، واستشراف متغيراته وتحدياته واستباقها بحلول عملية، تعزز جودة حياة الإنسان، وترتقي بواقعه إلى مستوى طموحاته.

جاء ذلك، لدى حضور سموه، جانباً من أعمال برنامج الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، الذي نظمته وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل .

ويهدف البرنامج، إلى بناء القدرات والكفاءات الوطنية القادرة على تطبيق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ما يدعم جهود الدولة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات.

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن حكومة دولة الإمارات تعمل على استثمار كافة الجهود النوعية وتوظيف تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في صناعة المستقبل، وتعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاعات التنموية، بما يحقق رؤيتنا المستقبلية بأن تكون دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً، وأكبر مختبر في العالم لتصميم المستقبل ومركزاً لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد سموه أن هذه رحلة طويلة ومليئة بالتحديات وتتطلب تكاتف الجهود والطاقات الوطنية، وأن دولة الإمارات تعتمد على أبنائها وكوادرها في مواصلة هذه الرحلة، وتوفر لهم الأدوات اللازمة وآليات العمل التي تتبنى تقنيات المستقبل والعلوم المتقدمة، وكل ما يتطلبه خوض التجربة بنجاح ومواصلتها في طريق واضح وجلي نحو المستقبل.

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقد بدأنا منذ إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة مرحلة جديدة في العمل الحكومي، ونتطلع اليوم إلى تطويرها والحفاظ على استمراريتها، وندرك أن ذلك يتطلب تطوير مهارات فريق عملنا الحكومي للارتقاء بمستويات كفاءة الأداء، وننتظر من كافة أعضاء فريق العمل أن يكثفوا جهودهم لنضمن تحقيق النقلة المطلوبة إلى حكومة المستقبل.

وأضاف سموه، أن توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأدواتها في تمكين المجتمعات وابتكار الحلول للتحديات التي تواجهها يمثل توجهاً رئيسياً لدولة الإمارات، ومحركاً لجهودها في تشكيل معالم المستقبل وتطوير العمل الحكومي، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج ويعزز موقع الدولة بين الدول الرائدة في هذا المجال عالمياً.