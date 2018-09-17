امرأة تطارد متحرشاً وأخرى تتعرف عليه بالكاميرا

الشارقة 24:

كان متعمداً عندما لمس مناطق حساسة من جسدها أثناء سيرها في الطريق، فلم تتركه ، ولحقت به، وطاردته حتى دخل بناية سكنية، ومنعته من ركوب المصعد، فتهجم عليها، لكن رجلاً عربياً أنقذها، فلاذ المتهم بالفرار.

وكانت المرأة على دراية بقوانين الدولة والتشريعات الحامية لحقوق المرأة، فاتصلت بالشرطة، التي لبت فوراً استنجادها، فسرعان ما ألقت القبض عليه، ونقلته إلى النيابة العامة بدبي، التي بدورها أحالته لمحكمة الجنايات.

وتكررت الواقعة في مكان آخر، إذ تحرش عامل آسيوي بامرأة خليجية في متجر للملابس، قبل أن يفر هارباً من المكان، مستغلاً ازدحام المحل، إلاّ أنها استطاعت تمييزه عند عرض شريط كاميرا المراقبة الموجودة في المحل.

وتفصيلاً، أفادت المجني عليها الأولى أنّها كانت تسير في منطقة المرقبات، عندما تبعها المتهم، وأمسكها بقوة من منطقة حساسة في جسدها، فضربته بشكل لا إرادي بكيس بلاستيكي يحوي محفظة يد ومفاتيح، فابتعد عنها، لكنها لم تسكت عن حقها، وطلبت منه التوقف إلى حين حضور الشرطة، فأمسكها من رقبتها ودفعها بعيداً عنه، ثم واصل السير، إلا أنها لحقت به إلى داخل بناية سكنية، ووضعت إصبعها على زر المصعد لمنعه من الصعود، فخرج إليها وأمسكها من رقبتها محاولاً ضربها، إلا أن شخصاً تدخل، ومنعه من ذلك، وبينما كانت تتصل بالشرطة، غافلها وفر هارباً من مخرج طوارئ البناية، وانتظرت المجني عليها الشرطة، وأبلغت عن تفاصيل الواقعة.

وذكر شاهد من شرطة دبي بأنه توصل إلى هوية المتهم وعنوانه، وانتقل برفقة المجني عليها إلى البناية، التي يقطن فيها، حيث التقى بحارس الأمن، وتعرفت المجني عليها إلى المتهم عبر شاشات المراقبة، لكنه ترك السكن بعد أن علم أن الشرطة تلاحقه، وبعد يومين، قبضت الشرطة عليه، وعند سؤاله عن الواقعة، ادعى أنه لم يقصد التحرش بالمجني عليها، بل ظنها إحدى صديقاته.

كما أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات العامل الآسيوي، المتحرش بالمرأة الخليجية في متجر الملابس، حيث تمكنت الشرطة من ضبطه، ليتبين أن لديه سابقة مماثلة.