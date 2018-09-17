"مواصفات" تشيد بتفاعل 400 أسرة مع حملتها التوعوية

الشارقة 24:

حققت حملة التوعية بالمواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية الخاصة بموسم العودة إلى المدارس في الدولة نجاحاً لافتاً خلال الشهر الجاري، وتفاعلاً جماهيرياً تمثل في استقبال منصة الهيئة لمئات المواطنين والمقيمين من أولياء أمور الطلاب، الذين تفاعلوا مع الحملة وأهدافها ورسائلها التوعوية.

وزار منصة الهيئة في مركز فستيفال سيتي في دبي، ما يزيد عن 400 أسرة، من أكثر من 20 جنسية من 4 قارات، شاركوا في استطلاع رأي وزعته الهيئة على الجمهور وزوار المنصة.

عشرات الاستفسارات

أكد المهندس خلف خلف مدير إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن فريق الهيئة الفني والذي تواجد للالتقاء بالجمهور والرد على استفساراتهم بأكثر من لغة، تلقى فعلياً عشرات الاستفسارات، التي تركز أغلبها في مواصفات المقاصف المدرسية والوجبات الغذائية والمشروبات، والحافلات المدرسية وآليات السلامة والأمان فيها، وكذا الحقائب المدرسية ومدى تناسبها مع طول ووزن الطالب.

وأضاف أن الهيئة انتهجت أساليب ابتكارية في العرض على الجمهور، منها توفير نماذج واقعية لحافلة مدرسية مزودة بمقاعد مطابقة للمواصفات، ونموذج حي لمقصف مدرسي، إضافة إلى شاشات تفاعلية كبيرة الحجم تعرض باستمرار أفلاماً توعوية للجمهور، كذلك تزويد المنصة بمئات الكتب المجانية هدايا لأولياء الأمور والطلبة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تشجيعاً للقراءة.

تكامل وطني

وأشار المهندس خلف إلى أن الهيئة استقبلت مقترحات أولياء الأمور على مدار الأيام الثلاثة، وبالفعل يتم دراسة بعضها من حيث إمكانية التطوير، وتشكر الهيئة بدورها القائمين على مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على إسهاماتهم المهمة التي تمثلت في توفير مئات الكتب والمطبوعات التوعوية للتوزيع على أولياء الأمور والطلاب، في مسعى لدعم مبادرات الهيئة، وهو نموذج يعكس روح الشراكة والتكامل بين المؤسسات الوطنية.

ونوه مدير إدارة المواصفات، بالحملة وما تضمنته من تنوع في المعلومات التي تتعلق بالمدارس من مواصفات الحافلات المدرسية، والمقاصف، ومنتجات الحليب والألبان، والعصائر والمشروبات، والأدوات الملامسة للأغذية، والرقابة على مياه الشرب، والحقائب المدرسية، والأنظمة المتعلقة بالإضاءة، ومقاعد الأطفال، والمنتجات البلاستيكية وغيرها.