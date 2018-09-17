عمار النعيمي يوجه بتنمية العمل الخيري في عجمان

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري، اجتماع المجلس، بحضور الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي نائب رئيس المجلس، وعبيد الزعابي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وسيف النعيمي مدير مكتب الهلال الأحمر في عجمان، والدكتور عبد الله الأنصاري، ومريم المعمري الأمين العام في ديوان الحاكم.

وأثنى سموه على الجهود المبذولة في المجلس، للارتقاء بالعمل الخيري في الإمارة، وفق خطط استراتيجية، وبرامج مدروسة تتفق مع التوجهات العامة في الدولة.

واستعرض المجلس، التقرير العام للجهات الخيرية لحملة رمضان 2018، حيث بلغ إجمالي مصروفات الجمعيات الخيرية فيها 57 مليون درهم في إمارة عجمان، بجانب استعراض تقرير حاويات الملابس المستعملة والاشتراطات المطلوبة، ومناقشة عدد من المقترحات لآلية عمل الحاويات وإعادة توزيعها في مختلف المناطق والأحياء السكنية، بما يحافظ على الوجه الحضاري للإمارة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

واعتمد المجلس عدداً من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية لسنة 2019، ومن أهمها نظام الربط الإلكتروني بين الجمعيات والمجلس، واللائحة التنفيذية لتنظيم العمل الخيري، والدليل الإلكتروني للجمعيات الخيرية، إضافة إلى نظام العمل التطوعي في الجمعيات الخيرية، والتدريب التخصصي، والخطة الاستراتيجية لبناء مؤسسي متكامل للجمعيات الخيرية وتصنيفها، وإعداد دليل التقارير المالية والإدارية والموازنات لدى الجمعيات الخيرية.

ووجه سموه أعضاء المجلس، بضرورة العمل على تنفيذ البرامج المقترحة والمشاريع، بما يساهم في تنمية العمل الخيري والإنساني في الإمارة، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهود وطرح الأفكار والمقترحات الجديدة، التي تدعم الفئات المستفيدة وتعزز الشراكات المجتمعية.