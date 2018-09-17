"الوطني الاتحادي" يشارك في المنتدى الأوروآسيوي للمرأة في روسيا

الشارقة 24 – وام:

تترأس معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس المشارك في "المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة"، الذي يعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية خلال الفترة من 19-21 سبتمبر الجاري، وينظمه اتحاد الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة.

يضم الوفد في عضويته أعضاء المجلس سعادة كل من عزا سليمان بن سليمان وعلياء سليمان الجاسم وعفراء راشد البسطي والدكتورة نضال محمد الطنيجي وناعمة عبد الله الشرهان وعائشة راشد ليتيم وعائشة سالم بن سمنوه وسعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.

ويشارك المجلس في الاجتماع لإبراز جهود الدولة في المحافل البرلمانية الدولية فيما يتعلق بدعم حقوق المرأة وتعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا الشأن، فضلاً عن استعراض الجهود والنجاح الذي تحققه الدولة فيما يخص سد الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين.