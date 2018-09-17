بعثة الإمارات بجنيف تشارك في تنظيم اليوم الدولي للغات الإشارة

الشارقة 24 – وام:

شاركت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، في تنظيم الاحتفال باليوم الدولي للغات الإشارة في قاعة "الإمارات" بمبنى الأمم المتحدة، بالتعاون مع مكتب المدير العام للأمم المتحدة، في إطار "عام زايد".

وألقى سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، كلمة عقب عرض شريط "الطفل الصامت" الذي روى بشكل مؤثر تجربة بنت صغيرة في تعلم لغة الإشارة.

وأكد سعادة السفير الزعابي، في مستهل كلمته أهمية تنظيم الاحتفال باليوم الدولي للغات الإشارات في قاعة "الإمارات" المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح لذوي الإعاقة المشاركة في مختلف المؤتمرات والفعاليات التي تنظم في الأمم المتحدة، وذلك استناداً إلى السياسة الحكيمة للدولة التي تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة وعدم حرمان أي شخص من حقوقه خاصة إذا كان بالإمكان تكييف التكنولوجيات الجديدة لصالح الإنسانية.. ونوّه سعادته في هذا السياق إلى أن قاعة "الإمارات" هي القاعة الوحيدة في الأمم المتحدة بجنيف المجهزة بكافة المعدات الخاصة بذوي الإعاقة.

كما أكد سعادته أن الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة في دولة الإمارات قد تم دمجهم في جميع الوزارات بهدف اشراكهم في المساهمة بتقدم وازدهار الدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى اعتماد مجلس الوزراء في مايو 2018 معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم الذي يعد أول معجم إشاري على مستوى الدولة للهجة الإماراتية ومرجعية موحدة للغة الإشارة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة السمعية في دولة الإمارات.. وسيعمل المعجم على تسهيل تبادل المعرفة بين أفراد المجتمع وذوي الإعاقة السمعية والانسجام بينهم وتعزيز الهوية اللغوية لفئة الصم في الدولة، وزيادة اعتزازهم بوطنهم وبلغتهم الخاصة والمشتقة من اللهجة المحلية.

وأبرز سعادة السفير الزعابي السياسة الوطنية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة التي تشارك في تنفيذها مختلف الهيئات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي والمجتمع المدني من أجل الاستجابة لاحتياجاتهم التي تشمل المساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والتوظيف وإعادة التأهيل.. وكمثال على ذلك تم تصميم وسائل النقل العام بما في ذلك الحافلات وسيارات الأجرة وأماكن وقوف السيارات لتكون في متناول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً سعادته على مواصلة جهود الدولة من أجل تمكين ذوي الإعاقة بشكل عام على المستوى الدولي.

واشتملت الاحتفالية التي امتدت على مدار يوم كامل تنظيم حفل استقبال للمعلمين الذي يدرّسون لغة الإشارة وتنظيم زيارة للأمم المتحدة بلغة الإشارة وعرض شريط "الطفل الصامت" بمشاركة كاتبة الشريط وهي كذلك التي قامت بتمثيل الدور الرئيسي فيه.. واختتم اليوم الاحتفالي بتنظيم الجزء رفيع المستوى للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم التركيز فيه على لغة الإشارة.

شارك في الفعالية عدد كبير من المسؤولين في الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية وخبراء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى المشاركين في الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف.