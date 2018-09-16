الإمارات ترحب باتفاق جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا

الشارقة 24 – وام:

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاق جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، مثمنه جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ونوهت إلى أن اتفاق جدة للسلام الذي وقعته جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا يأتي في سياق السياسة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لتعزيز استقرار المنطقة من خلال رؤية دقيقة تدرك الارتباط الحيوي بين أمن القرن الأفريقي والعالم العربي.

وعبر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي من جدة، عن اعتزازه بحضور هذه المناسبة التاريخية الخيرة والتي تبني الجسور بين الأشقاء وتقرب الشعوب وتدعو الأجيال إلى التفاؤل مقدراً سموه الدور الفاعل للقيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.